Die Rückkehr des Online-Rollenspielklassikers „World of Warcraft“ in der 15 Jahre alten Ur-Version ist für Entwickler Blizzard ein voller Erfolg - obwohl das Kult-Game trotz verbesserter Beleuchtung und höherer Objektdichte heute optisch alles andere als zeitgemäß ist. Wie schön „World of Warcraft“ wäre, wenn man es in heutiger Grafik gestalten würde, führt ein junger Däne vor. Er hat einige „WoW“-Gebiete in der Unreal Engine 4 nachgebaut.