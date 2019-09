Große Straßen-Party mitten in der Stadt

Initiatorin und Fußverkehrsbeauftragte Petra Jens: „Das Streetlife Festival macht erlebbar, wie wertvoll der öffentliche Raum in einer Stadt ist. Mobilitätsanbieter, Kulturinitiativen und gemeinnützige Organisationen zeigen hier - Seite an Seite - was Straße für eine Stadt bedeutet.“ Sie ergänzt: „In diesem Jahr haben wir es geschafft, noch mehr Attraktionen für unsere Besucherinnen und Besucher zu organisieren. Alle, ob jung oder alt, Mann oder Frau, groß oder klein werden für sich etwas im Programm finden.“