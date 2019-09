Die in Florida lebende Russin hat in ihrer Karriere 36 Turniere inklusive fünf Majors gewonnen und über 38 Millionen US-Dollar an Preisgeld eingespielt. Der bisher letzte Turniersieg gelang ihr im Oktober 2017 im chinesischen Tianjin. Nach mehrmonatiger Pause wegen einer Schulterverletzung war sie im Juni ins Geschehen zurückgekehrt. Zuletzt bei den US Open unterlag sie der späteren Finalistin Serena Williams in der ersten Runde 1:6,1:6. In der Weltrangliste liegt sie aktuell an der 135. Stelle.