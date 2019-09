Modekette präsentiert Kleidung aus PET-Flaschen

Die neue Kollektion ist daher der erste Schritt in die richtige Richtung. Trotz der recycelten Materialien büßen die Kleidungsstücke weder etwas von ihrem Tragekomfort oder dem Look ein. Die neue Kollektion besteht aus Zweiteilern in Karomustern, Kleider im Animal-Print und stylische Hoodies, die auch als Kleid getragen werden können. Wenn man weiß, dass die Lieblingsstücke hergestellt wurden, ohne die Umwelt noch mehr unnötig zu belasten, trägt man sie sicherlich gleich noch viel lieber.