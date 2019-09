Das Team Toyota hat am Freitag mitgeteilt, dass Ex-Formel-1-Pilot Fernando Alonso gemeinsam mit seinem spanischen Landsmann Marc Coma von 5. bis 17. Jänner an der Rallye Dakar in Saudi-Arabien teilnehmen wird. Coma ist 42 Jahre alt und fünffacher Gewinner der Dakar-Motorrad-Wertung (zuletzt 2015). Er soll den Debütanten Alonso nun als Co-Pilot sicher durch die Wüste navigieren.