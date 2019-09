Wie „The Moscow Times“ berichtet, sollen sich die ungewöhnlichen Szenen an einem öffentlichen Badestrand zugetragen haben. Unter dem Gelächter anderer Schwimmer führt eine blonde Russin einen jungen Bären an der Leine aus. Fröhlich watet der Vierbeiner ins Wasser, macht sich dabei sehr nah an zwei Männer heran. Das Duo scheint das aber nicht zu kümmern. Ganz im Gegenteil: Die Männer spritzen Wasser in Richtung des Bären, das Tier scheint das sogar nachzumachen.