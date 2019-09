Weiß-grünes Brauchtum trifft auf moderne Interpretationen

Bei „VolXmusik on air“ wird am Samstag gezeigt, wie facettenreich Brass- und Blasmusik sein kann. Ab 10 Uhr wird beim Oberlandler Kirtag im Landhaushof gefeiert, bis es um 12 Uhr am Karmeliterplatz und Freiheitsplatz losgeht. Ab 18 Uhr zeigen die Quetschklampfa und ihr „Fuixjazz“, was alles in der steirischen Harmonika steckt. Um 20 Uhr laden Dirigent Marcus Merkel und die Grazer Philharmoniker zu einem stimmungsvollen Konzertabend auf den Hauptplatz - als Stargast kommt Amadeus-Award-Gewinnerin Ina Regen auf die Bühne.