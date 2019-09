In reichen Ländern wie Österreich wird der Nutzen für unsere Kinder immer kontroversieller diskutiert, eine Unzahl an Fehlmeinungen kursiert auch bei uns. Der EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Vytenis Andriukaitis, hob unter Anwesenheit der belgischen Königin Mathilde den Nutzen von Impfungen als die erfolgreichste gesundheitspolitische Maßnahme auch innerhalb der europäischen Staaten hervor. Diese werde aber von der Bevölkerung, wie auch seitens der Politik weit unterschätzt. Jetzt gehe es darum, breite Aufklärung zu leisten und den Eltern klar zu machen, dass Impfungen nicht krank machen, sondern Leben retten. „Wir haben fast alle Menschen auf der Welt mit der Polioimmunisierung erreicht - das hat also einen hohen Stellenwert für die Gesellschaft. Wir sollten alle Meinungen akzeptieren, aber wir müssen auch alles tun, um Menschenleben zu schützen“, so der Experte.