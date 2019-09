Ein 20-Jähriger fuhr am Donnerstagabend in Eugendorf mit voller Wucht gegen ein anderes Fahrzeug. Anstatt stehen zu bleiben, ergriff der junge Mann die Flucht und ließ den verletzten 76-Jährigen in seinem Auto zurück. Erst durch Zeugenaussagen wurde die Polizei auf den Flüchtenden aufmerksam.