Die Gerüchteküche brodelte schon, nun hat Nintendo das Geheimnis um sein neues Fitness-Spiel für die unterwegs ebenso wie daheim am TV-Gerät nutzbare Switch-Konsole enthüllt. In „Ring Fit Adventure“ mixen die Japaner Elemente aus Fitness und Rollenspiel und lassen die Spieler mit dem neuen Eingabegeräten Ring-Con und Leg Strap gleichzeitig trainieren und Feinde verhauen. Auch klassischere Übungen gibt es in „Ring Fit Adventure“, das am 18. Oktober erscheint. Welche das sind, erfahren Sie im Video.