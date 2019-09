Alle 20 Minuten ereignet sich in Österreich ein Schlaganfall - das ergibt pro Jahr rund 24.000 neue Patienten. Viele davon überleben dieses Ereignis nicht: Schlaganfälle stehen in der „Hitparade“ der Todesursachen bei Erwachsenen an 3. Stelle. Sie stellen aber auch den häufigsten Grund für bleibende Behinderung dar. Die „Krone“ berichtet daher regelmäßig über Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, zu denen neben dem Herzinfarkt ja auch der Hirnschlag zählt. Die Ausgangslage ist bei Herzinfarkt und der häufigsten Form des Hirnschlages gleich: Durch den Verschluss eines Blutgefäßes wird die Zufuhr von Sauerstoff und Nährsubstanzen blockiert, das von dieser Arterie versorgte Gewebe stirbt ab. 85 Prozent der Schlaganfälle (Insulte) entstehen durch Gefäßverschlüsse, rund 15 Prozent durch das Platzen von Adern. Dabei ergießt sich Blut ins Gehirn. Symptome wie Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen oder Bewusstseinstrübung bis zum Koma treten in beiden Fällen meistens plötzlich auf. Daher der Begriff Schlaganfall („schlag“-artig, „anfalls“-artig). Der Schweregrad der Symptome wird durch Größe und Ort des Geschehens der Blutung oder des Verschlusses beeinflusst.