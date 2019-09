Am Donnerstag führte ein 79-jähriger Pensionist Wartungsarbeiten an seinem Heizöltank durch. Nach Abschluss der Arbeiten verließ er das Haus und kehrte gegen 20.30 Uhr zurück. Dabei vernahm er starken Heizölgeruch. Als er im Keller nachschaute, stellte er fest, dass der Heizraum sowie weitere Teile des Kellers mit Heizöl überflutet waren. Über eine automatisierte Tauchpumpe gelangte das Öl in den Fäkalienkanal der Gemeinde. Deshalb stellte die Gemeinde die nächsten Pumpen, welche die Fäkalien weiter in Richtung Klagenfurt pumpen, ab. Der Landeschemiker der Kärntner Landesregierung ordnete eine Überprüfung des Fäkalienkanals an. Gemeindemitarbeiter und Mitglieder der Feuerwehr stellten einen leichten Ölfilm feststellen, dieser wurde mittles Ölabscheider abgetragen. Das im Keller ausgetretene Heizöl wurde von der Feuerwehr abgepumpt und entsorgt. Eine Beeinträchtigung der Umwelt lag nicht vor.