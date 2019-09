„Geplante Terroranschläge auf sensible Einrichtungen in Kärnten waren das zentrale Szenario dieser Übung“, erklärt Kärntens Militärkommandant Walter Gitschthaler: „Dieses Szenario zählt zwar nicht zu den Kernaufgaben des Heeres, es ist jedoch eines, das in Zukunft am ehesten zu befürchten sein könnte.“ Auch bei der Übung leisteten die Soldaten – wie aktuell an der Grenze – sicherheitspolizeiliche Assistenz und unterstützten die Polizeibeamten.