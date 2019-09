Rot-Weiß-Rot schlägt auf! Österreichs Daviscup-Team prallt am Freitag und Samstag in der Espoo Metro Arena, 20 Kilometer von Helsinki entfernt, auf Finnland. „Eine schöne Halle, ein guter Hardcourt“, erzählt Tennisstar Dominic Thiem, der am Mittwochabend erstmals in Espoo trainiert hat, „alles ist für ein lässiges Länderspiel angerichtet.“