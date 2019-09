Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg setzt ihren Schulstreik an einem prominenten Platz in den USA fort: Am Freitag wird sie vor dem Weißen Haus protestieren und auf ihre Umweltanliegen aufmerksam machen. So könnte ihre Bekanntheit auch jenseits des Atlantiks steigen - in den Staaten ist die 16-Jährige noch nicht so populär, wie das in Europa der Fall ist. US-Präsident Donald Trump will sie allerdings nicht treffen.