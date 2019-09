Nur fünf Besatzungsmitglieder überlebten Feuerdrama

Die „Conception“ war Anfang September während eines dreitägigen Taucherausflugs knapp 20 Meter vor der Küste der Insel Santa Cruz - einem beliebten Tauchgebiet - in Flammen aufgegangen und gesunken. Bei dem Unglück starben 34 Menschen: 33 Passagiere und ein Besatzungsmitglied. Fünf Mitarbeiter konnten sich durch einen Sprung ins Wasser retten. Die Brandursache ist weiter unklar. Das Schiff soll in Kürze geborgen und an einem geheimen Ort von Experten untersucht werden.