Einfachste Sätze und ein schlechter Stil

Wer den Rest des Buches, also den neuen Teil - ab Seite 67 ist es eine Neuauflage eines alten Werks von Norbert Hofer - geschrieben hat, bleibt im Unklaren. „Eine Gemeinschaftsproduktion“, heißt es dazu aus der FPÖ. Doch dabei hat man sich offenbar nicht viel Mühe gemacht. Denn dass der Text absichtlich so formuliert ist, ist eigentlich undenkbar. Die Kapitel, die die Zeit des Bundespräsidentenwahlkampfs und die Zeit der FPÖ in der Regierung behandeln, gleichen einem Schulaufsatz, einem schlechten wohlgemerkt, und ganz bestimmt nicht aus der Oberstufe.