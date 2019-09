Ödegaards Vater verließ Madrid schließlich im Sommer 2017. Interessanterweise ein halbes Jahr, nachdem sein Sohn an Heerenveen in die Niederlande ausgeliehen wurde. Der einstige Nachwuchssuperstar ist heute 20 Jahre alt und spielt wieder in Spanien, bei Real Sociedad. Sein erstes Tor erzielte er bereits in der ersten Runde für die baskische Mannschaft und das als Defensivspieler. Sein Vertrag, nicht der des Vaters, wurde inzwischen bis 2023 verlängert.