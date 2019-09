Das Land will auf der Autobahn rund um Salzburg einen mautfreien Korridor, um Ausweichverkehr zu verhindern – ein lang gehegter Wunsch. Tirol hat jetzt angekündigt, über die ÖVP-Abgeordneten einen Antrag auf das Ende der Vignettenpflicht in Kufstein ins Parlament zu bringen. Salzburg will sich dabei anhängen.