Kältekammer

„Die kommt Schritt für Schritt. Nur die Spritzigkeit fehlt noch“, sagt die Ebenseerin Verena Preiner. Die zuletzt im zweiwöchigen Camp in Belek 22 Trainings absolvierte. „Die Sprints haben wir in Hinblick auf Doha in der Mittagshitze absolviert“, sagt die Blondine, die in der Kältekammer bei -110 regenerierte: „Kältebäder kannte ich, die Kammer war für mich neu. Du beginnst bei minus zehn, steigerst auf minus 50 und gehst dann in die Hauptkammer mit minus 110 Grad. Da kommen dir drei Minuten lange vor, aber es hilft.“