Der Fußball-Weltverband hat seinen ehemaligen Vizepräsidenten Juan Angel Napout wegen Bestechung lebenslang gesperrt und zu einer Strafe von umgerechnet 913.000 Euro verurteilt. Dies teilte die FIFA am Donnerstag mit. Napout war vor einem Jahr von einem New Yorker Gericht wegen der Annahme von Schmiergeldern in Höhe von rund 10,5 Millionen Dollar bereits zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden.