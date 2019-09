300 Frauentrachten und 100 Männertrachten

Heute verfügt die Steiermark mit rund 300 unterschiedlichen Frauentrachten und über 100 Männertrachten über eine bunte Vielfalt an regional geprägten Ausführungen. „Und es kommen noch immer neue dazu“, erklärt Monika Primas vom Steirischen Heimatwerk, „denn Tracht bietet Verbundenheit, und so werden auf Wunsch von Kleinregionen bis heute neue Trachten auf Basis typischer lokaler Besonderheiten entwickelt“. In der hauseigenen Werkstätte des Steirischen Heimatwerks werden all diese Dirndlmodelle nach Maß gefertigt, für die Herstellung der Männertrachten finden sich in der Steiermark einige Herrenkleidermacher.