Peter Seisenbacher schrieb österreichische Sportgeschichte: Am 9. August 1984 wurde der gelernte Goldschmied in Los Angeles als erster Judoka aus Österreich Olympiasieger und verteidigte seinen Titel vier Jahre später. 1980 hatte er bei den Heim-Europameisterschaften in Wien mit Silber seine erste Medaille erobert. Im Herbst 2013 wurde der einstige Sportstar aber zum Tatverdächtigen - und am Donnerstag beim illegalen Grenzübertritt von der Ukraine nach Polen aufgegriffen, nachdem sich der heute 59-Jährige mehr als zweieinhalb Jahre seinem Verfahren wegen Missbrauchs in Wien entzogen hatte.