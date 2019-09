Galloway-Rinder, aber auch die guten alten Pinzgauer, Black-Angus-Kühe und dazwischen sogar Wasserbüffel - sie alle genießen die Almfreiheit an den Hängen des steirischen Rabenwaldes. Dort hat der bekannte Thermen-Hotelier Karl Reiter aus Stegersbach im Burgenland einen natur-harmonische Biohof aufgebaut, in der sogar schon Söhnchen Maxi mit seiner eigenen kleinen Ziegenherde mitwirkt. „Wir wollen eine klimafreundliche, eine regionale Landwirtschaft. Das ist die Zukunft“, versichert der ursprünglich aus Achenkirch in Tirol stammende Bauer und Gastronom.