„Die Anfrage für einen Konzerttermin kam Ende Juni. Nach genauer Prüfung haben wir den 28. August 2020 vorgeschlagen. Der Aufbau der Bühne könnte am 24. August beginnen und am 30. wär das Spektakel wieder vorbei“, gibt Preuner grünes Licht. Bedenken hat er nach der Debatte über zu viel Festivitäten in der Altstadt keine. „Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass nebst den fixen Veranstaltungen keine weiteren stattfinden dürfen. Für was G’scheites steht der Platz immer zur Verfügung!“