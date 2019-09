Hier im südwestlich gelegenen Le Morne, teils UNESCO-Weltkulturerbe am Fuße des gleichnamigen Berges, kann man bestens in die Vielfalt der Insel eintauchen. So kommen Wassersportler voll auf die Welle. „Zum Wind- und Kitesurfen ideal“, erzählt Scott Crouch, Manager der – generell in jeder Preisklasse verfügbaren – Marriott-Hotels. „Oder man geht einfach mit Delfinen schwimmen.“ Klischee? Nein. Eher traumhafte Wahrheit. Die sorgt auf Mauritius, das fast überall von Korallenriffen umgeben ist, auch im Osten für große Augen. Etwa in Belle Mare. Da kommen Schnorchler bei den Blautönen des Ozeans ins Schwärmen.