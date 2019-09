Weitere Operation nötig

Doch das Glück hielt nicht lange an. Im Juli dieses Jahres stellten Ärzte bei einer Nachuntersuchung fest, dass der Bauch des Jungen stark angeschwollen war. Mit Behandlungs- und Versorgungstipps trat die Familie wieder die Heimreise an – doch Philips Zustand verschlimmerte sich zusehends, bis sie ihn vor kurzem erneut in die Klinik brachten. Die Diagnose : Volvulus, auch Darmverschlingung oder -verdrehung genannt. Abermals ist dadurch das Leben des kleinen Kämpfers bedroht und ein operativer Eingriff notwendig.