Aktuell werden in der Steiermark der Z4 und die 5er-Reihe des bayerischen Autoriesen gefertigt. Liefen im Vorjahr aber in Graz noch etwas über 64.400 Stück vom Band, werden es heuer nur noch knapp 40.000 sein. Wie die „Krone“ erfuhr, will BMW die 5er-Produktion in der weiß-grünen Landeshauptstadt in naher Zukunft überhaupt auslaufen lassen. „In Summe sollen 700 Leute umgeschichtet werden, Leiharbeiter müssen leider abgebaut werden“, heißt es aus gut informierten Magna-Kreisen.