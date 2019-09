Renault testet gemeinsam mit dem Formel-1-Reifenlieferanten Pirelli die 18-Zoll-Räder. 2021 könnte man schon mit den Felgen fahren, die diese Tage auf der Rennstrecke Paul Ricard in Frankreich getestet wurden. Die ersten Fotos und die Reaktionen darauf zeigen, dass die Formel 1 in den nächsten Jahren noch viel an Attraktivität zulegen kann.