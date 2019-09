„Ich wollte arbeiten gehen“

Warum er sich für Schwarzarbeit mit einer gefälschten bulgarischen Identitätskarte „bezahlen“ ließ, sich damit in Linz in der Semmelweißstraße anmeldete und dann mit den Meldedokumenten in Steyr ein Konto eröffnete und sich bei Personalbereitstellungs-Firmen bewarb, erklärte der Tschetschene, der perfektes Deutsch spricht und seit 2014 im Land ist, so: „Ich wollte arbeiten gehen.“