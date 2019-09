Als Thurston Moore 1978 nach New York City zog, war er 18 und wollte sich ganz dem Punk verschreiben. Zwei Jahre später gründete er Sonic Youth und schrieb Musikgeschichte. Kaum eine andere Persönlichkeit hat den amerikanischen Alternative Rock dermaßen geprägt wie Moore. Den Rock‘n‘Roll mit Sonic Youth ins Experimentelle zu führen war wegweisend für eine ganze Armada an legendären Bands. Allen voran Kurt Cobain, für den Moore schon in jungen Jahren eine Art Mentor darstellte. Mit „Daydream Nation“ veröffentlichte die Band 1988 die akustische Indie-Bibel, die als eine von nur 50 Alben der Welt vom „Library Of Congress“ in das „National Recording Registry“ aufgenommen wurde. Über die Jahre hat Moore mit Künstlern wie Yoko Ono, John Zorn oder Glenn Branca zusammengearbeitet, zudem unterrichtet er am Rytmisk Musikkonservatorium in Kopenhagen.