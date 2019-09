Facebook kauft wie ein Staubsauger Start-ups auf

So hat Mark Zuckerberg schon Instagram oder WhatsApp seinem Imperium einverleibt. Das erinnert an die alte Bauernweisheit: Im Schatten großer Bäume können sich keine anderen Bäume entwickeln. Facebook besinnt sich langsam seiner Verantwortung. Jüngst sperrte der Konzern 200.000 Fake-Konten des chinesischen Polizeistaates, die nur der Propaganda gegen die Demokratiebewegung in Hongkong dienten. Und nach den Skandalen um den Verkauf von Daten von 87 Millionen Usern an politische Parteien für Wahlkampfzwecke in den USA und Großbritannien plant Facebook einen Vorstoß für die Aufstellung globaler Standards für den Schutz privater Daten.