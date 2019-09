Unglaubliche 15-mal in Folge - so oft wie zuletzt Anfang 2018 - konnte der Europot bei EuroMillionen nun schon nicht geknackt werden. Auch am Dienstag scheiterten die Spielteilnehmer in allen neun teilnehmenden Ländern. Und so könnte jetzt ausgerechnet Freitag, der 13. (September), der vermeintliche Unglückstag, der so oft als Erklärung für so manches Missgeschick herhalten muss, zum ganz besonderen Glückstag werden: Geht es doch am kommenden Freitag um die selten hohe Summe von rund 162 Millionen Euro!