„Medikamente nicht richtig dosiert“

Vor Gericht in Eisenstadt beantragte der Täter zunächst, die Öffentlichkeit von dem Verfahren auszuschließen, was die vorsitzende Richterin jedoch umgehend ablehnte: „Haben Sie das geschrieben, möchte ich wissen. Ja oder nein? Darum geht es hier heute.“ Es könne „schon sein“, er wisse es nicht genau, so der Angeklagte: „Möglicherweise waren an dem Tag meine Medikamente nicht richtig dosiert. Auf jeden Fall tut es mir leid, wenn ich es gewesen bin.“