Nationalratswahlen am 29. September, Landtagswahlen am 26. Jänner 2020 im Burgenland und Gemeinderatswahlen in Niederösterreich am selben Tag. Die frühe Bekanntgabe des Termins soll den Bürgern Zeit genug geben, ihre Wahl zu treffen, heißt es dazu bei den Parteien in Niederösterreich. Im Burgenland soll das Programm der Koalition auf Landesebene in einigen Punkten abgeändert werden können, ist aus Eisenstadt zu hören. Basisdemokratie für rund 1,5 Millionen Österreicher am Wahltag. Sie sind aufgerufen, die politische Vertretung in 567 Gemeinden Niederösterreichs zu küren. Der Wert der Gemeinderatswahlen soll nicht unterschätzt werden. Hier zeigen Politiker, wie sie mit den Anliegen der Bevölkerung umgehen. Ihr Verhalten in den Kommunen kann leichter überprüft werden als auf den anderen Ebenen.