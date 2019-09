Am PC, am Smartphone, bei so gut wie jedem Online-Dienst: Das Passwort ist der Schlüssel zur digitalen Welt. Leider oftmals ein nicht besonders sicherer, vor allem, wenn man allzu leicht zu erratende Kombinationen wählt. Damit kein Unbefugter in Ihre Accounts eindringt, sollten Sie deshalb einige Grundregeln beachten. Welche, das erfahren Sie oben im Video.