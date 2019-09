Bürger hatten jahrelang eine „echte“ Inspektion in der Kremser Altstadt gefordert. „Jetzt wurden wir mit einem kleinen Wachzimmer abgespeist“, so die Kritik. In einer ersten Bilanz findet sich tatsächlich Zündstoff. So soll der Stützpunkt in zwei Monaten weniger als eine Stunde lang besetzt gewesen sein.