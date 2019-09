Mariahilfer Straße wird öffentliche Kunstleinwand

Zum Grande Finale des Kunstfestivals „Ich bin gern großARTig“ verpasst Gerngross der Mariahilfer Straße einen neuen Anstrich. So erstreckt sich der Graffiti-Tag „BIG ART“ quer über den Boden der beliebten Wiener Einkaufsstraße und löst sich spielerisch in graphische Elemente auf. Verantwortlich für die kunstvolle Aktion vor dem Kaufhaus zeichnet der junge Künstler Manuel Murel. Sein Gesamtwerk lässt sich am besten aus luftigen Höhen von der Gerngross-Dachterrasse bestaunen.