Wie jedes Jahr, gibt es mit Schweden und Ungarn im Sinne von „Eats meets West“ wieder zwei Gastländer. Diese stellen auch einen erklecklichen Teil des künstlischeren Line-Ups und werden auch bei den Konferenzen verstärkt ins Rampenlicht gerückt. Der Länder-Fokus bietet vor allem auch die Möglichkeit, die gegenseitigen Beziehungen noch weiter zu vertiefen. Bei der Music Conference und den diversen Workshops treffen sich hunderte internationale Veranstalter, Labelbetreiber, Booker, Musikexperten und Musiker zum Austausch und Netzwerken. Thematisch geht es um aktuelle Themen in der Musikindustrie wie etwa Streaming, asiatische Musikmärkte oder Frauen im Live-Geschäft. Außerdem wird Laibach-Mitglied Ivan Novak in einer Pop-Up-Session über die Erfolge und Herausforderungen von Bands in Slowenien, sowie auf dem internationalen Musikmarkt sprechen.