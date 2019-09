Am vergangene Montag soll Seisenbacher versucht haben, mit einem verfälschten Reisedokument die „grüne Grenze“ zwischen der Ukraine und Polen zu überqueren. Dabei flog er auf. Beim Zugriff soll der 59-Jährige fast erleichtert gewirkt haben. Am Donnerstag wurde er dann mit Unterstützung durch Interpol von rot-weiß-roten Zielfahndern in Lemberg in Empfang genommen und nach Österreich gebracht.