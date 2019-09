Steht der EU-Türkei-Deal in Sachen Flüchtlingsaufnahme vor dem Aus? Angesichts der Szenen, die sich aktuell an der türkisch-syrischen Grenze abspielen, liegt die Befürchtung nahe. Am Grenzübergang Bab al-Hawa gerät die Lage zunehmend außer Kontrolle. Hunderte Menschen, die vor der Offensive des syrischen Regimes auf die Region Idlib geflüchtet waren, hatten den Posten gestürmt und versucht, in die Türkei zu gelangen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse ein.