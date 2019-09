Kulanz von Autohersteller

Einen neuen Skoda Fabia hatte Werner P. vor rund drei Jahren bei einem Autohändler gekauft. Als plötzlich die Kabelstränge bei den Türen des Wagens brachen, wandte sich der Niederösterreicher an das Autohaus. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass eine Reparatur in Garantie nicht mehr möglich sei. Man stellte nach Rücksprache mit dem Hersteller aber einen Preisnachlass in Aussicht. „Mittlerweile ist ein Jahr vergangen, die Türen wurden bis heute nicht repariert“, war Herr P. verärgert. Nachdem wir uns an Porsche Austria wandten, gab es ein Happy End. „In Kulanz wurden alle Kabelstränge kostenlos erneuert“, informierte uns der Leser erfreut.