Eine Sprecherin von Netanyahus Likud-Partei bezeichnete den Text als ein „Versehen eines Mitarbeiters in der Zentrale“. „Ministerpräsident Netanyahu hat den Post nicht gesehen, noch hat er ihn genehmigt“, schrieb sie in einer Mitteilung. „Er stimmt der Aussage nicht zu.“ In dem Moment, als er davon erfahren habe, habe er darum gebeten, den Post sofort zu entfernen. Auch Netanyahu selbst wies in einem Interview jegliche Verantwortung für den Post zurück.