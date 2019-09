Aktuelles WhatsApp-Problem lösen

Das aktuelle Problem von WhatsApp lässt sich relativ leicht beseitigen, wobei das Problem an sich nicht beseitigt ist, dafür ist WhatsApp/Facebook zuständig. Die aktuelle Sicherheitslücke besteht darin, dass Bilder und Sprachdateien geändert werden können, und dies liegt an der Zeitspanne zwischen dem Senden und dem Herunterladen am Empfängerhandy. So können zum Beispiel Bankdaten oder andere sensible Daten geändert oder ganze Sprachaufnahmen inhaltlich geändert werden. Das geschieht durch Malware, die auf die Medien zugreift, sobald sie extern gespeichert sind. Damit das Problem nicht auftaucht, können in den Einstellungen Änderungen vorgenommen werden, sodass die Bilder eben nicht mehr extern gespeichert werden. Bei den drei Punkten, dann Einstellungen, Chats und den Punkt „Sichtbarkeit von Medien“ deaktivieren.