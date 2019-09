Der Holzarbeiter hatte an jenem 12. Jänner geheiratet und für den Abend ein Hotel in Mauterndorf gebucht. Wegen der heftigen Schneefälle in den Tagen zuvor sperrten die Behörden ab dem späten Nachmittag aber wieder die Straße zwischen den Orten Obertauern und Tweng. Der Angeklagte wollte aber keinen langen Umweg in Kauf nehmen - und griff kurzerhand zu einem im Wagen mitgeführten Hammer. Er zerschlug das Schloss der Schrankenanlage, hob den Balken, fuhr durch und senkte den Balken wieder. Das gleiche Prozedere wiederholte er wenige Kilometer später am Ende der Sperre.