Unter falschem Namen bot der Neapolitaner via Internet teure Autos günstig zum Verkauf an, darunter einen Jaguar und einen Audi Q5. In vier Fällen fand er auch rasch einen Käufer, insgesamt nahm er so laut Anklage knapp 107.000 Euro ein. Persönlich habe er nur einen Betrag erhalten, der so lächerlich gewesen sei, dass er sich schämen würde, ihn zu nennen, meinte der 45-Jährige, der aus einer Notlage heraus gehandelt haben will.