„Das Besondere an dieser Weltmeisterschaft ist, dass wir Genuss und Spitzensport zusammenbringen wollen“, erklärt Organisator Markus Mitterdorfer. So gibt es eine Wertung für jedermann, bei der man lediglich in einem gewissen Zeitfenster die Rennstrecke absolvieren muss. Mitterdorfer: „Damit hat bei uns jeder die Chance, Weltmeister zu werden.“