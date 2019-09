"Je schöner die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung“

Sie unausgefüllt halten, rät Dietrich Boenhoeffer. Und gerade so verbunden bleiben. Bonhoeffer schreibt diese Zeilen am Heiligen Abend 1943 aus dem Untersuchungsgefängnis der Deutschen Wehrmacht in Tegel, seit einem „¾ Jahr von allen Menschen, an denen ich hänge, getrennt“. (Am 9. April 1945 wird Bonhoeffer im KZ Flossenbürg von den Nazis ermordet.) Er schreibt sie in einem Brief an seinen engen Freund Eberhard Bethge, mit dem ihn viele und schöne Erinnerungen verbinden. Der, der geht, wird selbst zum Tröster für die, die bleiben. Und er schenkt in seinem Brief die Hoffnung, dass diese Lücke, die verbindet, nicht gähnende Leere bedeutet, sondern Fülle: „Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.“