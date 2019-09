„Calea“: Exklusiver Dinner-Club eröffnet in Wien

Wie heißt es so schön? „Wenn sich eine Türe schließt, geht eine andere auf!“ Heimlich, still und leise wurden in den vergangenen Monaten die einstigen Räumlichkeiten des ehemaligen Jazz-Clubs „Birdland“ des legendären Joe Zawinul unter dem Hotel „Hilton am Stadtpark“ aufwendig umgebaut und für den exklusiven Dinner-Club namens „Calea“ mit einem neuartigen Entertainment- und Dinner-Konzept adaptiert. Am 2. Oktobr soll eröffnet werden.