Im Grätzel rund um die Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt herrscht erneut helle Aufregung. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr verbiss sich ein Rottweiler in einen 17 Monate alten Buben - Waris starb im Spital. Dem Frauerl des Tieres wurde lebenslanges Hundehalteverbot auferlegt. Doch darauf pfeift Lydia W. - wie berichtet. Die Spaziergänge mit einem schwarzen Labrador könnten die Frau nun teuer zu stehen kommen. Der Strafrahmen beträgt bis zu 20.000 Euro, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) will mit aller Härte durchgreifen.